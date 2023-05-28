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BBC

بعد فرز نصف الأصوات.. أردوغان يتقدم بنسبة 56% في الانتخابات الرئاسية

06:27 م الأحد 28 مايو 2023
بعد فرز نصف الأصوات.. أردوغان يتقدم بنسبة 56% في الانتخابات الرئاسية

أردوغان

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وكالات:

تقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سباق الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 13.4 مليون صوت تقريبا، بنسبة 56.36%، مقابل 10.4 مليون صوت لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بنسبة 43.64، بعد فرز نصف الأصوات، وذلك بحسب ما ذكرته قناة تي آر تي التركية.

يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت. وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وقادت الحملة الانتخابية مشاعر معادية للمهاجرين من كل من العلماني كليجدار أوغلو والمحافظ الإسلامي أردوغان.

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