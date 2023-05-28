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BBC

إنقاذ 7 أشخاص جراء جنوح قارب قبالة سواحل السويد

05:23 م الأحد 28 مايو 2023
إنقاذ 7 أشخاص جراء جنوح قارب قبالة سواحل السويد

إنقاذ 7 أشخاص جراء جنوح قارب

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كوبنهاجن - (د ب أ):
تم إنقاذ سبعة أشخاص من قارب جنح قبالة الساحل الغربي للسويد صباح اليوم الأحد، اثنان منهم عبر مروحية.

وقالت الشرطة في جوتنبرج إن السبعة أصيبوا بإصابات طفيفة في الحادث.

ووفقا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، جنح القارب في الأرخبيل إثر تعرضه لرياح قوية.

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