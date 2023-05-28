إنقاذ 7 أشخاص جراء جنوح قارب قبالة سواحل السويد
كوبنهاجن - (د ب أ):
تم إنقاذ سبعة أشخاص من قارب جنح قبالة الساحل الغربي للسويد صباح اليوم الأحد، اثنان منهم عبر مروحية.
وقالت الشرطة في جوتنبرج إن السبعة أصيبوا بإصابات طفيفة في الحادث.
ووفقا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، جنح القارب في الأرخبيل إثر تعرضه لرياح قوية.
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