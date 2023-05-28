هل تركيا مقبلة على "حقبة أردوغانية" جديدة؟

(بي بي سي):

ساعات تفصلنا عن معرفة اسم الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية.

وبينما يأمل مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في أن يضع نهاية لأكثر من عشرين عاما من حكم خصمه رجب طيب أردوغان، إلا أن الرئيس الحالي يسعى من جهته إلى تأكيد تفوقه الذي ظهر في الجولة الأولى.

أردوغان الذي ولد في حي قاسم باشا الشعبي في إسطنبول كان يتطلع الى احتراف رياضة كرة القدم التي مارسها لفترة قصيرة، قبل الانتقال إلى العمل السياسي.

وتعلم أصول السياسة داخل التيار الاسلامي الذي كان يقوده نجم الدين اربكان، ثم دفع الى الواجهة مع انتخابه رئيسا لبلدية اسطنبول في عام 1994.

وفي عام 2003 أصبح رئيسا للحكومة وبقي في هذا المنصب حتى عام 2014 عندما أصبح أول رئيس تركي ينتخب بالاقتراع العام المباشر.

وواجه أردوغان تظاهرات كبيرة معادية للحكومة على مدار سنوات حكمه كما شهد عام 2016 محاولة انقلابية فاشلة.

كما شهدت الأعوام الأخيرة الكثير من التحديات أمام أردوغان من بينها الأزمة الاقتصادية والزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير الماضي وأودى بحياة عشرات الآلاف.

لكن كل هذه التحديات لم تحل دون أن يتصدر أردوغان السباق الانتخابي في جولته الأولى، ما دفع مراقبين إلى التحدث عن حقبة أردوغانية جديدة في السنوات المقبلة