الانتخابات التركية 2023: ما تأثير الاقتراع على ملايين السوريين؟

(بي بي سي):

ليس الشعب التركي وحده الذي يراقب ما ستسفر عنه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الجارية عن كثب بل أيضا يتابعها نحو 3.4 مليون سوري يعيشون في تركيا.

وعلى حسب النتائج سيتحدد مصير اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا بعدما كانوا حديث الحملات الانتخابية.

ويتابع هؤلاء لحظة بلحظة السباق المحموم بين المرشحين كمال كليجدار أوغلو والرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان.

ووعد أردوغان، ببذل كل ما في وسعه لتسهيل عودتهم طواعية لديارهم وتشييد وحدات سكنية للمساهمة في إعادة إعمار الشمال السوري على الطرف الأخر من الحدود.

أما منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو ، فإنه وعد بضمان إخراج السوريين الفارين من الحرب إلى بلدهم "في غضون عامين" دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذه الخطة.

يذكر أن المسألة شغلت الناخبين الأتراك تحت ضغط من المعارضة ومن الشارع نفسه وأن هناك من يدعو إلى إرسالهم فورا لبلادهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا بينما يؤيد آخرون إعادتهم تدريجيا.

ومع اندلاع الصراع في سوريا في 2011، تحولت تركيا المجاورة إلى ملاذ آمن لملايين الفارين من أتون الحرب بحثا عن الأمن والاستقرار.