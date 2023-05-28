بالفيديو .. "ماعز" في لجنة انتخابات الرئاسة التركية

(وكالات)

في مشهد طريف وثقته كاميرات الهواتف المحمولة دخل ماعز إلى أحد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية.

ودخل الماعز إلى مركز الاقتراع، وطرافة المشهد دفعت الموجودين داخل المكان لتصويره.

İstanbul’da bir vatandaş kuzusuyla oy kullanmaya geldi. pic.twitter.com/UlP01ZbG6N — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

ولم يعرف ما إذا كان دخوله صدفة أم أن أحدا اصطحبه معه إلى مركز الاقتراع.

وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

فيما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيراً إلى عزم الهيئة الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.