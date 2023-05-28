بشكل متزامن.. أردوغان وكليجدار أوغلو يصوتان في جولة الإعادة

(وكالات)

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه في المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الأحد، بصوتهما في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

ووسط أجواء ماطرة، وصل أردوغان إلى مركز الاقتراع في إسطنبول، في نفس وقت وصول مرشح المعارضة إلى مركز الاقتراع في أنقرة.

ويبدو أن أردوغان وكليجدار أوغلو اختارا نفس التوقيت للذهاب إلى مركز التصويت، وهو أمر نادر الحدوث، على اعتبار أنه كان يجري في السابق التنسيق بين المتنافسين للإدلاء بأصواتهم بشكل متفرق.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن التزامن في إدلاء أردوغان وكليجدار أوغلو بأصواتهما قد يكون "مصادفة"، لكنه قد يعكس التقارب بينهما في النتائج.

ماذا قال أردوغان بعد التصويت؟

نحن الآن أمام مرشحين اثنين للرئاسة.

نتوقع عملية انتخابية سلسة وإعلانا سريعا للنتائج.

الناخبون يشهدون لأول مرة جولة الإعادة في هذا النظام الجديد.

الانتخابات تأكيد على العملية الديمقراطية في تركيا.

نشهد إقبالا كبيرا على عملية التصويت في الانتخابات.

ماذا قال كليجدار أوغلو بعد التصويت؟

أدعو الشعب التركي للتصويت للتخلص من الحكم الديكتاتوري.

أدعو الجماهير لحماية صناديق الاقتراع.

المعارضة التركية تعرضت لحملة أكاذيب كبيرة جدا.

ندخل هذه الانتخابات بشروط غير عادلة.

نريد أن نغير هذا الوضع الذي تعيشه تركيا وأن نعود للحرية والديمقراطية.