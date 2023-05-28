65% من الطلبة في المدارس الصينية يعانون من قصر النظر

بكين - (د ب أ)

أفاد تقرير صدر بشكل مشترك عن مؤسسة الدعم الخيري الصينية للأطفال، ومجموعة مستشفى هواشيا للعيون، بأن المعدل العام لانتشار قصر النظر بين الطلبة الصينيين في المدارس الابتدائية والثانوية، بلغ 85ر64%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاحد.

واستند التقرير الذي نُشر أمس السبت تحت عنوان "الكتاب الأبيض حول الوقاية الوطنية من قصر النظر والسيطرة عليه بين الأطفال والمراهقين"، على دراسة بيانات تم جمعها خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.

وشملت الدراسة 4027 مدرسة ابتدائية ومتوسطة بدوام كامل، موزعة على 51 مدينة في 19 مقاطعة، تضم أكثر من 55ر4 مليون طالب.

وكشفت نتائج الدراسة أن معدل انتشار قصر النظر سجل 54% بين الطلبة في المدارس الابتدائية، و18ر78% بين الطلبة في المدارس المتوسطة، و05ر87% بين الطلبة في المدارس الثانوية.

كما تشير الدراسة إلى معدل أعلى لقصر النظر بين الفتيات عن الفتيان، مع تأثر للعين اليمنى بشكل أكبر عن اليسرى.

وأكد هو تشين روي، وهو أحد قادة الباحثين، كما أنه يعد درجة ما بعد الدكتوراه في جامعة بكين، على أهمية تعزيز عادات العين الصحية بين الطلبة، مثل تقليل الوقت المستهلك على الأجهزة الإلكترونية، وتحفيز الأنشطة في الهواء الطلق، كجزء من الأعمال الشاملة للوقاية من قصر النظر.