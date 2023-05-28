بكين تسير أول رحلة تجارية بطائرة صينية الصنع

بكين - (د ب ا)

قامت طائرة صينية الصنع، من المقرر أن تنافس طائرات بوينج وإيرباص، بأول رحلة تجارية لها اليوم الأحد، وذلك بعد ستة أشهر من حصول شركة تشاينا إيسترن إيرلاينز كورب عليها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت على حسابها على تطبيق ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي إن الرحلة " ام يو 9191" أقلعت من شنغهاي الساعة العاشرة واثنين وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي. وكانت الطائرة تقل 128 راكبا، وهبطت بسلام في بكين، وفقا لما ذكرته صحيفة بيبولز ديلي في تغريدة.

وكانت شركة كومرشال إيركرافت كورب اوف تشاينا، المصنعة للطائرة، قد بدأت في تطويرها عام 2008، كما بدأت في عملية الانتاج أواخر عام 2011.

ولكن الطائرة لم تحصل على التصريح الرسمي للطيران إلا في سبتمبر 2022.