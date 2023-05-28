بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

اسطنبول - (د ب ا)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الأحد من أجل إجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد الرئيس المقبل لثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السكان

ويعتبر هذا التصويت هو الأكثر أهمية منذ أن وصل للحكم قبل عقدين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي يخوض المنافسة ضد مرشح المعارضة المشترك، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وسوف يستمر التصويت من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي في الخامسة مساء (من الساعة 0500 إلى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش).

وينظر إلى أردوغان على أنه المرشح الأوفر حظا، حيث كان متقدما بنسبة 7ر4 نقطة مئوية على كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.

يشار إلى أن ما يقرب من 61 مليون تركي مؤهلون للتصويت. وقد أدلى الأتراك الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وقادت الحملة الانتخابية مشاعر معادية للمهاجرين من كل من العلماني كليتشدار أوغلو والمحافظ الإسلامي أردوغان.

وانحاز الزعيمان إلى شخصيات قومية متطرفة، في محاولة لجذب الناخبين المترددين واستغلال المشاعر المعادية للمهاجرين.

ويأتي التصويت أيضا وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عقدين وبعد الزلازل المدمرة التي ضربت شرقي البلاد في فبراير الماضي.

وانتقد المراقبون قبل التصويت الأوضاع غير العادلة في مسار الحملة الانتخابية، حيث يتمتع أردوغان باستخدام موارد الدولة والهيمنة على الاعلام.

وسوف تكون لنتيجة انتخابات اليوم الأحد في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تداعيات خارج حدودها وفي المنطقة الأوسع نطاقا.