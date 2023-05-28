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BBC

وزير هندي: الهند ستصبح رابع أقوى اقتصاد في العالم خلال عامين

12:08 ص الأحد 28 مايو 2023
وزير هندي: الهند ستصبح رابع أقوى اقتصاد في العالم خلال عامين

أشويني فايشناو وزير السكك الحديدية الهندي

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نيودلهي - (د ب أ):

قال أشويني فايشناو وزير السكك الحديدية الهندي اليوم السبت إن سياسات التمكين والمبادرات الشعبية التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أدت إلى تحولات اجتماعية واقتصادية في البلاد منذ 2014، وإن البلاد تتأهب لأن تصبح رابع أقوى اقتصاد في العالم في غضون عامين ، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وذكر فايشناو أن الهند ينظر إليها باعتبارها بقعة مضيئة عالميا ويضع العالم ثقته في الهند، وحث السكان على الاستمرار في منح ثقته للقيادة الحازمة التي ستأخذ البلاد لذرى جديدة بحلول 2047.

وأضاف فايشناو أن الهند ارتقت من المركز العاشر إلى الخامس بعدما تولت حكومة مودي السلطة في 2014، مضيفا أن الهند ستكون رابع أقوى اقتصاد في العالم في غضون عامين .

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