السعودية تعلن وصول رحلة حجاج قادمين من إيران إلى المدينة المنورة

الرياض - (د ب أ):

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة غرب السعودية، اليوم السبت، رحلة الحجاج القادمين من إيران، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، أعلنت عن جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية ، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن أكثر من مليونين و500 ألف حاج سيتوجهون إلى السعودية من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج ونظرا لعدم فرض المسؤولين السعوديين القيود بسبب فيروس كورونا فإن متوسط عمر حجاج بعض الدول أكثر من الأعوام السابقة.

وكانت السلطات السعودية قد منعت في الأعوام الماضية الحجاج الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 54 عاما، إلا إن هذا المنع ألغي هذا العام حيث بلغ أكبر الحجاج الإيرانيين سنا ۱۱۱ عاما.