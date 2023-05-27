سارة شندي.. تعرف على أول شرطية مصرية مسلمة في الولايات المتحدة

وكالات:

أصبحت سارة شندي، أول رقيبة شرطة مسلمة مصرية تخدم في جهاز الشرطة الأمريكي بولاية أوهايو، بعدما أدت اليمين مع قسم شرطة جامعة كيس ويسترن ريزيرف، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح موقع نيوز 5 كليفلاند الأمريكي، أنه لأكثر من 15 عاما، كرست شندي حياتها لتطبيق القانون.

وقالت شندي في تصريح لنيوز 5 إنه "لشرف كبير خدمة وحماية أكثر من 12000 طالب و3600 موظف في حرم جامعة كيس ويسترن ريزيرف".

وأضافت أن "ارتداء الزي العسكري هو بالتأكيد أفضل وظيفة على هذا الكوكب وأيضًا أكثر الوظائف إرضاءً. نحصل على الفرصة، فرصة وامتياز أن أكون جزءًا من قصة الناس".

فيما أعرب بول أوينز من قسم السلامة العامة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، عن تفائله بأن تصبح الرقيب شندي دفعة كبيرة لقسم الشرطة والحرم الجامعي بأكمله.

وخدمت شيندي مع شرطة كوبلي تاون شيب، ليعينها حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين، كأول مدير لمكتب إنفاذ القانون والتوظيف بالولاية.

وقالت شيدي إن سلامة الحرم الجامعي ستكون إحدى رسائلها الأساسية للطلاب.

وأشارت إلى اهتمامها بالتواصل مع الطلاب والزائرين وأعضاء هيئة التدريس في كريس ويسترن ريزيرف، لافتة إلى وجود طلاب في الجامعة من 102 دولة مختلفة.

وتنسب شندي نجاحها لوالديها، مؤكدة أنها ستشارك رسالتها عن التنوع والتصميم والثقة بالنفس مع الشباب في الحرم الجامعي.