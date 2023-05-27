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الخارجية اللبنانية تشكر الإمارات لتعاونها في الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين في أبوظبي

09:16 م السبت 27 مايو 2023
الخارجية اللبنانية تشكر الإمارات لتعاونها في الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين في أبوظبي

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية

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بيروت - ( د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم السبت، عن تلقيها نبأ الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين العشرة الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.

وقال البيان "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين، من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعا الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين".

وأضاف البيان "توجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع".

وأكد البيان على أن وزارة الخارجية والمغتربين تحرص "على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".

يذكر أن المواطن اللبناني غازي عز الدين كان قد توفي خلال أيار الحالي، أثناء توقيفه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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