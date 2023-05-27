فريق فني سعودي يصل سوريا لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في دمشق

الرياض - (د ب أ):

وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة السعودية في سوريا إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى بمعاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق".

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي، بحسب "واس".

وأعلنت السعودية مؤخرا عن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، آخذة في الاعتبار القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

يذكر أن السعودية بادرت بسحب سفيرها من دمشق عام 2012، بعد مطالبة العاهل السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز بـ"إنهاء إراقة الدماء في سوريا"، وهو ما اعتبر في حينه أول تدخل من زعيم عربي في هذا الشأن.