راكب يفتح باب طائرة قبل هبوطها من أجل النزول سريعا

دايجو- (د ب أ)

أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم السبت، إن الراكب الذي فتح باب إحدى طائرات الخطوط الجوية آسيانا قبل الهبوط في مطار دايجو الدولي أمس الجمعة، قال للشرطة إنه فتح الباب حيث شعر بالاختناق وأراد النزول من الطائرة بسرعة.

وكانت الطائرة قادمة من جزيرة جيجو بجنوب البلاد.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اعتقلت الشرطة الرجل الثلاثيني الذي قام بسحب ذراع فتح الباب، بينما كانت الطائرة على ارتفاع حوالي 213 مترا فوق سطح الأرض، مباشرة قبل أن تهبط في مطار دايجو الدولي الواقع على بعد 237 كيلومترا جنوب شرق سول.

وقال مسؤولو الشرطة إن الرجل قال خلال الاستجواب إنه كان مضغوطا بشدة حيث خسر وظيفته مؤخراً، وإنه فتح الباب لأنه أراد النزل سريعا بعدما شعر باختناق.

وتعتزم الشرطة طلب استصدار مذكرة اعتقال بحق الرجل بناء على مزاعم بانتهاك قانون أمن الطيران بعد مزيد من الاستجواب.

ولم يسقط أو يُصاب أي من الـ194 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة في واقعة أمس الجمعة، ولكن ظهرت أعراض صعوبة في التنفس على 12 راكبا فزعا ونُقل بعضهم إلى المستشفى.