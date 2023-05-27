بعد دعوات الجيش.. الشرطة السودانية تدعو متقاعديها للتسلح لتأمين الأحياء

وكالات

دعت الشرطة السودانية، اليوم السبت، متقاعديها القادرين على حمل السلاح للتسلح لـ "تأمين الأحياء وبسط الأمن".

وقال المكاتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان على فيسبوك: "في إطار التعبئة العامة لمنسوبي الشرطة ومعاشييها وبعد الانفتاحات التي قامت بها قوات الشرطة مؤخراً وفي سبيل زيادة الرقعة الجغرافية الآمنة."

وأضاف البيان: "تجدد رئاسة قوات الشرطة الدعوة لكل منسوبيها بالمعاش والقادرين على حمل السلاح بالمركز والولايات بالتبليغ لشرطة المحليات وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار."

وعلى صعيد آخر، أشار الصليب الأحمر بأفريقيا إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى دولة تشاد مستمر والوضع ينذر بكارثة، لافتا إلى أننا ننسق مع مختلف المنظمات الإنسانية لدعم اللاجئين السودانيين.

وقال الصليب الأحمر بأفريقيا في تصريحات للعربية نت، يوم الخميس، إن الاقتتال المتواصل في السودان هو التحدي الأكبر.

وأضاف: أن الوضع الأمني في الخرطوم لا يزال متوترا وطرق الإمداد معطلة، مؤكدا على أننا نعمل على تلبية احتياجات دول جوار السودان لاستيعاب اللاجئين.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع إلى 709 قتيلا و5424 مصابا، منذ بداية التصعيد في منتصف أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك: " أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي الناتج من تمرد قوات الدعم السريع في الفترة من 15 ابريل وحتى يوم 22 مايو 2023م بالمركز والولايات".

وأوضح التقرير عن انتظام الخدمات الطبية بولايات السودان المختلفة ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.

وأشار التقرير إلى جملة تراكمي الإصابات 424 5 حالة إصابة و 709 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان.

وجملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 22 مايو 2023 (13) ولاية.

ولفت التقرير إلى جهود وزارة الصحة الاتحادية ووضعها خطة طوارئ تتمثل في عدة محاور لتقديم الخدمات الصحية وتوفير الإمداد والتنسيق مع الشركاء بالإضافة الى محور الصحة العامة والأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأساسية في ولايات السودان المختلفة.

وبين التقرير المخاطر بالولايات وكيفية وصول الإمداد من ولاية البحر الأحمر لبقية الولايات ويبرز دور الشركاء من المنظمات الدولية والوطنية وأدوارها في تسهيل انسياب الخدمة للمواطنين بصورة مرضية.