الأمم المتحدة تعلق تقديم المساعدات النقديّة للنازحين السوريين

بيروت- (د ب أ)

قرّر ممثلو منظمات الأمم المتحدة في لبنان، تعليق تقديم المساعدات النقديّة للنازحين السوريين للشهر المقبل، إلى حين التوصل إلى الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها في هذا الشأن.

وجاء قرار ممثلي الأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم السبت، صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران رضا/باكستانى الجنسية/ وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.

وقال البيان :" نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت الأمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتّخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها".

وأضاف البيان :" تجدّد الأمم المتحدة التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان"، مشيرةً إلى أنها "تُتّخذ جميع القرارات التطبيقيّة، بشفافيّةٍ كاملةٍ وتِبعاً لالتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانيّة، وتشمل هذه القرارات تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة والتي ترتكز على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة".

وأشار البيان إلى الاستمرار بـ "الوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين."

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، أعلن في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أنه رفض طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعطاء النازحين مساعدات نقدية بالدولار الأمريكي، بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.

وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا، أمس الجمعة، بعد لقائه ميقاتي العمل لوضع صيغة بناءة لتقديم المساعدات للنازحين السوريين حسب تطلعات الدولة اللبنانية.