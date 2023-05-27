مجلس الأمن الصربي: الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى

وكالات

أعلن مجلس الأمن الصربي، اليوم السبت، أن جيش صربيا لا يزال في حالة تأهب قصوى.

ووضعت صربيا الجيش في حالة تأهب، إذ حركت وحدات عسكرية إلى الحدود مع كوسوفو، التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والأقلية الصربية.

وأُصيب عشرة أشخاص على الأقل في أعمال العنف بعد تجمع السكان أمام مبانٍ حكومية في بلدة زفيكان الحدودية ذات الأغلبية الصربية.