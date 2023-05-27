تايبيه: حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان

بكين- (د ب أ)

أفاد بيان صادر عن الحكومة التايوانية، بأن حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" إلى جانب سفينتين أخريين، عبرت مضيق تايوان اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله، إن تايبيه تراقب الوضع وسوف ترد بناء على ذلك.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أن ثلاث سفن أبحرت عبر المضيق ،واتجهت نحو الخط الوسط في اتجاه شمالي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتقع تحت سيادتها، وأشارت إلى ضرورة إعادتها للوطن حتى "لو باستخدام القوة".

في الثامن من أبريل الماضي، أجرى الجيش الصيني تدريبات لمدة ثلاثة أيام بالقرب من تايوان كتحذير لما وصفها بـ" القوات الانفصالية"، على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينج وين بزيارة الولايات المتحدة في الخامس من ذات الشهر، ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.