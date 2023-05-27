آمال أوكرانيا باهظة الثمن.. كييف تطلب 20 طائرة "إف 16" بمليار دولار

وكالات

طموحات أوكرانيا لا شك كبيرة، بل قد تفوق ربما قدرات حليفتها الأولى، الولايات المتحدة.

فقد أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أملها في الحصول على 48 مقاتلة أمريكية من طراز "إف – 16" للمساعدة في تحرير البلاد من الروس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية

واعتبرت أن "4 أسراب من طائرات إف - 16 (48 طائرة) هي بالضبط كل ما نحتاج إليه لتحرير بلادنا من المعتدين".

إلا أن هذه الآمال الأوكرانية مكلفة للغاية، وقد تكلف نحو 5 مليارات دولار أميركي.

هذا ما ألمح إليه أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي حين قال إن "10 طائرات إف 16 تكلف مليار دولار".

وإذا ما قسنا على كلامه فإن 48 طائرة قد تكلف 5 مليارات، إلا أن البنتاجون لا يبدو أنه مستعد حالياً لتلك التكلفة.

وهذا ما دفع ميلي للقول "إذا تم إرسال الطائرات الآن، فسيكون ذلك على حساب تمويل القدرات الأخرى التي جعلت أوكرانيا تتقدم، في إشارة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية المتطورة.

كما خفف من سقف تلك الآمال، وشدد على أن تلك المقاتلات المتطورة لن تكون سلاحاً سرياً يقلب الموازين، كما تصوره أوكرانيا.

ولعل ما يخفف من حماسة واشنطن الإقدام على تلك الخطوة، علماً أنها أعطت الضوء الأخضر لحلفائها بذلك الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة أغدقت حتى الآن المليارات من المساعدات العسكرية على القوات الأوكرانية، لمحاربة روسيا.

لكن السلطات الأوكرانية لا تزال تعلق آمالا كبيرة في الحصول على"إف – 16"، لاسيما أن أسطولها الحالي من الطائرات قديم، فمعظم مقاتلاتها الجوية تعود إلى الحقبة السوفيتية.