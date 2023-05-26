طهران: إيران تعتزم تنمية العلاقات السياحية مع السعودية
طهران - (د ب أ):
قال نائب وزير السياحة الإيراني علي دارابي اليوم الجمعة إن الوزارة تعتزم وضع تنمية العلاقات السياحية مع السعودية على جدول أعمالها.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية إن "من الممكن ترتيب برامج سياحة دينية للسياح الذين يزورون إيران، قادمين من السعودية".
وفي مارس الماضي، وقعت السعودية وإيران، بوساطة الصين، اتفاقا لاستئناف العلاقات الثنائية بعد انقطاع دام سبع سنوات.
ومن المقرر أن تتم إعادة فتح سفارتي البلدين قريبا.
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