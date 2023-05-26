الاعتداء على منزل سفير دولة عربية في السودان (تفاصيل)
وكالات
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.
وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.
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