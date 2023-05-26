الملكة رانيا تنشر صور حفل تخرج الأمير هاشم



وكالات

نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، صورا من حفل تخرّج ابنها الأمير هاشم وذلك بعد أيام قليلة على نشرها صور تخرّج ابنتها الأميرة سلمى نهاية مايو الماضي.

جاء ذلك في تدوينة للملكة رانيا على صفحتها بإنستجرام، حيث قالت في تعليق على الصور: "مش ملاحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني.."



من جهته نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله صورة من تخرج شقيقه على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".



ويذكر أن العائلة الملكية الأردنية ستشهد حفل زفاف ولي العهد الأردني من السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو المقبل، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني في وقت سابق.