بسبب اندلاع اشتباكات.. الرئيس الصربي يضع الجيش في حالة تأهب قصوى

وكالات

وضع الرئيس الصربي الجيش في حالة تأهب قصوى.

ويأتي هذا الإجراء بسبب الوضع المتوتر في كوسوفو، حيث تم انتخاب ألباني عمدة لبلدية شمال ميتروفيتشا، مع مقاطعة الأغلبية الصربية للتصويت.

واندلعت اشتباكات وأعمال عنف في شمال كوسوفو بين أفراد من القوات الخاصة في كوسوفو والصرب.

واستخدمت القوات الخاصة في بلدية زفيكان، قنابل صوتية وسمع إطلاق نار، كما تم إحراق سيارة تابعة للشرطة.

وقد تم إرسال تعزيزات ومعدات تابعة للقوات الأمنية نحو مباني السلطات المحلية في منطقة زوبين وليبوسافيتش، ومناطق أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي 20 من "القوات الخاصة من كوسوفو" دخول مبنى بلدية زفيكان، وقد منعهم الصرب الذين كانوا عند المدخل في تلك اللحظة.

وبحسب معلومات غير رسمية، هناك مصابون تم نقل بعضهم إلى المستشفى.