باستخدام المغناطيس.. الصين تعلن عن نجاح تجربة قطار السماء (فيديو)

وكالات

أكمل قطار ووهان المعلّق مرحلة التجريب بنجاح، ومن المتوقع أن يدخل حيز الخدمة خلال هذا العام. وعلى عكس القطارات التقليدية، تم تعليق عربات القطار أسفل شريط السكك الحديدية باستخدام مغناطيس دائم، ويبدو وكأنه يطير في الهواء لذلك يُطلق عليه أيضاً اسم "قطار السماء".

ويُعد " قطار السماء" مَرفقًا لدعم السياحة في الممر البيئي لوادي البصريات في ووهان، ومع وظيفة القيادة الأوتوماتيكية بالكامل، يمكن للركّاب مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في داخله من 270 درجة، من خلال الألواح الزجاجية، كما أنه يتسع لـ أكثر من 200 شخص.

وسيبدأ استخدامه كوسيلة للتنقل بين المرافق في المدن الكبرى، مثل المطارات ومحطات السكك الحديدية عالية السرعة ومحطات مترو الأنفاق.