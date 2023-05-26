مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود

موسكو /هانوي- (د ب أ)

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.



وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول، ربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأوضح المسؤول الروسي: "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة، ستكون هناك على سبيل المثال ثلاث سنوات هدنة، وسنتان صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".



يُذكر أن حرب أوكرانيا، التي تطلق عليها روسيا "عملية عسكرية خاصة" انطلقت في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير عام 2022.