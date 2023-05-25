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BBC

لوكاشينكو: بدء نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس

10:14 م الخميس 25 مايو 2023
لوكاشينكو: بدء نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس

ألكسندر لوكاشينكو

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موسكو - (د ب أ):

قال رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إن روسيا بدأت نشر أسلحة نووية تكتيكية في البلاد.

وبعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن لوكاشينكو أنه تم تحديد عدد الأسلحة ومواقع تخزينها.

لكن لوكاشينكو لم يقدم تفاصيل. وأضاف: "لن أتحدث عن العدد والنشر".

وقال الرئيس البيلاروسي إن بوتين اتخذ قرارات محددة ووقع على مرسوم بهذا الشأن. ووفقا لمعلومات سابقة، من المقرر أن تتمركز الأسلحة على الحدود مع بولندا.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ 15 شهرا، وتهدد مرارا وتكرارا باستخدام أسلحة نووية.

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الكسندر لوكاشينكو أسلحة نووية روسية بيلاروس

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