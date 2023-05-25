لوكاشينكو: بدء نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس
موسكو - (د ب أ):
قال رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إن روسيا بدأت نشر أسلحة نووية تكتيكية في البلاد.
وبعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن لوكاشينكو أنه تم تحديد عدد الأسلحة ومواقع تخزينها.
لكن لوكاشينكو لم يقدم تفاصيل. وأضاف: "لن أتحدث عن العدد والنشر".
وقال الرئيس البيلاروسي إن بوتين اتخذ قرارات محددة ووقع على مرسوم بهذا الشأن. ووفقا لمعلومات سابقة، من المقرر أن تتمركز الأسلحة على الحدود مع بولندا.
وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ 15 شهرا، وتهدد مرارا وتكرارا باستخدام أسلحة نووية.
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