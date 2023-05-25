إعلامي مصري يطالب بترشيح مشروع سعودي في اليمن لجائزة نوبل للسلام

(مصراوي):

أجرى النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار المصرية، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس بـ أسامة القصيبي المدير العام لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن.

وأثنى شرشر على جهود القصيبي ومشروع مسام وإدارته الفذة، والمواقف الإنسانية النادرة في اليمن، وخاصة في مجال نزع الألغام.

وقدم شرشر الشكر باسمه وباسم الشعب المصري للقيادة السعودية على دعم وتمويل مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، والذى استطاع خلال 5 سنوات نزع أكثر من 400 ألف لغم حتى الآن في اليمن.

وأكد شرشر، أن هذا المشروع يمثل النموذج الأفضل إنسانيا في المنطقة العربية ويعكس الوجه النظيف والإنساني للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة.

وطالب شرشر كل المنظمات الدولية وجمعيات ما يسمى بحقوق الإنسان والحيوان، بترشيح مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، للحصول على جائز نوبل للسلام، مؤكدا أن مشروع مسام هو أكثر عمل إنساني في العالم يستحق هذه الجائزة في الوقت الحالي، لأنه مشروع يعمل في صمت ونجاح ودون إعلام أو إعلان واستطاع بجهوده أن ينقذ حياة ملايين اليمنيين، وهو الأمر الذى فشلت فيه الدول الكبرى والأمم المتحدة لنزع ألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية في العلمين، رغم الدعوات المصرية التى استمرت لعقود وسنوات طويلة.