محكمة دنماركية تقضي بسجن مقاتل داعشي مدى الحياة

كوبنهاجن - (د ب أ):

قضت محكمة في كوبنهاجن بسجن مواطن دنماركي مدى الحياة اليوم الخميس، بعد إدانته من قبل بالخيانة على خلفية القتال لصالح تنظيم داعش في سوريا.

كانت المحكمة قد أدانت الرجل 32 عاما، في وقت سابق في مايو الجاري، لكنها أجلت النطق بالحكم.

وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" بأن محامي الرجل طعن على الحكم.

ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة في الدنمارك، وهو أقسى حكم يمكن للمحكمة إصداره، الإفراج عن السجين بعد 16 أو 17 عاما عادة.

وفي 2013 سافر الرجل عبر تركيا إلى سوريا، حيث انضم لنفس الجماعة الفرعية التابعة لداعش مثل عمه، وفقا لدليل تم تقديمه للمحكمة.

وقضت المحاكم الدنماركية بسجن عم الرجل 14 عاما العام الماضي. وكان الحكم ضده على خلفية الخيانة هو أول حكم بحق مقاتل دنماركي في سوريا.