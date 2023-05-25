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BBC

مواطنون يحرقون الأراضي الزراعية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

06:00 م الخميس 25 مايو 2023
مواطنون يحرقون الأراضي الزراعية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

أرشيفية

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وكالات
أشعل متظاهرون لبنانيون مساء اليوم الخميس النار في الحقول الزراعية للاحتلال الإسرائيلي داخل الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلامية أن متظاهرون لبنانيون ألقوا الزجاجات الحارقة صوب الأراضي الزراعية داخل الأراضي المحتلة ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة جدًا.

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مظاهرات لبنان حرق أراضي الحدود اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي

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