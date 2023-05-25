مواطنون يحرقون الأراضي الزراعية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان



وكالات

أشعل متظاهرون لبنانيون مساء اليوم الخميس النار في الحقول الزراعية للاحتلال الإسرائيلي داخل الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلامية أن متظاهرون لبنانيون ألقوا الزجاجات الحارقة صوب الأراضي الزراعية داخل الأراضي المحتلة ما تسبب باندلاع حرائق كبيرة جدًا.