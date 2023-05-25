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BBC

الجيش الإسرائيلي يُسقط مسيّرة اجتازت الحدود من لبنان

05:40 م الخميس 25 مايو 2023
الجيش الإسرائيلي يُسقط مسيّرة اجتازت الحدود من لبنان

إسقاط طائرة مسيرة

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي قادمة من لبنان.

وغرد المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "رصدت قوات الجيش في وقت سابق اليوم الخميس مسيّرة درون اجتازت من داخل لبنان إلى منطقة بلدة زرعيت الحدودية وإسقاطها. المسيّرة كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".

وأفادت معلومات صحفيّة عن استنفار للجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية.

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