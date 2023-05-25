تقرير: مقتل 3 أشخاص في هجوم ببندقية وسكين في اليابان

طوكيو- (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية يابانية أن ثلاثة أشخاص، وهم ضابطا شرطة وامرأة، لقوا حتفهم جراء هجوم اليوم الخميس في مدينة ناكانو بوسط البلاد.

وأفادت قناة "إن إتش كيه وورلد" اليابانية بأن رجلا ملثما هاجم عدة أشخاص ببندقية وسكين.

وتلقت الشرطة معلومات عن طعن المرأة، وبعدما وصل الضباط إلى مسرح الجريمة المزعومة أطلق المشتبه به النار عليهم، وفقا للتقارير.

وأشارت تقارير إلى أن السلاح الناري هو بندقية صيد. ولم تتضح ملابسات الموقف في البداية. وتمترس المشتبه به في مبنى تحاصره الشرطة.

كان منفذ الهجوم المزعوم يرتدي ملابس مموهة وقبعة ونظارة شمس وقناعا عندما لاذ بالفرار، بحسب الشرطة.

وطلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.