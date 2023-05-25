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تقرير فلسطيني : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:33 ص الخميس 25 مايو 2023
تقرير فلسطيني : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى أرشيفية

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القدس - (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، في ذكرى ما يسمى "عيد نزول التوراة".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، "انتشرت قوات الاحتلال في باحات الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين الاستفزازية وجولاتهم، وذلك بعد دعوة ما ستسمى "جماعات الهيكل" المزعوم، إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى".

وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، إضافة إلى رقصات وترانيم قبالة أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة.

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال منعت من هم دون الخمسين عاما من دخول الأقصى لأداء صلاة العشاء أمس، وفجر اليوم ، في خطوة استباقية لتأمين اقتحامات المستوطنين، فأدى الأهالي الصلاة عند أبواب الأقصى".

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