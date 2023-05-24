السويد تلغي الإلزام بحصول الملاهي الليلية على تصريح للرقص

كوبنهاجن-(د ب أ)

ألغى البرلمان السويدي قانونا يرجع تاريخه إلى نحو 70 عاما، كان يحظر الرقص العفوي، دون تصريح، في الحانات والملاهي الليلية.

وكان يتعين على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية في السويد، منذ 1956، الحصول على تصريح للسماح لروادها بالرقص. وسيتم إلغاء هذا القانون في الأول من يوليو.

وحتى الآن، يضطر ملاك الحانات إلى التدخل إذا حدث رقص عفوي، على سبيل المثال، وربما يتعرضون لفقدان رخصة تقديم المشروبات الكحولية إن لم يقوموا بذلك.

ويعتبر القانون على نطاق واسع عتيقا وبيروقراطيا دون داع.

وألغى البرلمان في ستوكهولم القانون بناء على توصية من الحكومة.