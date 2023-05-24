الخارجية الأمريكية: إدراج 5 من قيادي الشباب الصومالية على لائحة الإرهاب

واشنطن- (د ب ا)

أدرجت الولايات المتحدة خمسة من قيادي جماعة الشباب الصومالية على قائمة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر اليوم الأربعاء،

وقال البيان "تواصل الولايات المتحدة دعم الصومال وشركائنا الآخرين في شرق أفريقيا في جهودهم الرامية إلى تعطيل عمليات حركة الشباب".

وأضاف "تبقى مواجهة أحد أخطر التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة والذي تسبب بمقتل الآلاف، بما فيهم مواطنون أمريكيون، في الصومال ومختلف أنحاء شرق أفريقيا، أولوية مشتركة بيننا وبين الحكومة الصومالية".

وتابع " القياديون الذين تم إدراجهم على لائحة الإرهاب هم ماكساميد سيدو و كالي ياري وماكساميد داوود غابان ،و سليمان كبدي داوود ،و محمد عمر محمد".

وذكر البيان "بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخزانة بإدراج 15 من الميسرين والنشطاء في حركة الشباب وأربعة مهربي فحم وسبع من الشركات المرتبطة بهم".

وأوضح " تعكس عمليات الإدراج هذه مجتمعة أولويات الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب في الصومال ودعم العلاقة الديناميكية التي تربطنا بالحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تعرض السكان للخطر وتقوض المجتمعات في البلاد".

يتم نتيجة لهذه الإجراءات تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالمدرجين اليوم، والخاضعة للولايات القضائية الأمريكية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين الدخول في أي عمليات معهم بشكل عام.

يُشار إلى أن القوات لحكومية تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد الشباب،وتمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة التي لاتزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة.

وتسعى حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، للاطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.