الحكومة السويسرية تدعم بيع الدبابات القديمة لألمانيا

جنيف- (د ب أ)

أعلنت الحكومة السويسرية رسميا، اليوم الأربعاء، تأييدها لبيع 25 دبابة قديمة خرجت من الخدمة لألمانيا.

ويضع هذا القرار مسألة إعادة الدبابات القتالية القديمة لألمانيا في يد البرلمان السويسري ومسؤولي تصدير الأسلحة.

وطلبت الحكومة الألمانية من سويسرا في فبراير الماضي، أن تبيع دبابات ليوبارد 2 مجددا إلى شركة "راينميتال" لصناعة الأسلحة لتعويض مخزونات الجيش الألماني التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأكد المسؤولون الألمان لسويسرا، التي تحافظ على سياسة صارمة تتسم بالحياد، أنه لن يتم إرسال الدبابات السويسرية لأوكرانيا.

ووافقت مفوضية سياسة الأمن في المجلس الوطني السويسري على الخطة في مارس الماضي.

ويتعين الآن أن تدرس هذه المسألة الجمعية الاتحادية، التي تتألف من المجلس الوطني ومجالس الولايات.

وحال وافقت الجمعية الاتحادية على بيع الدبابات التي خرجت من الخدمة، يتعين أن توافق الهيئة الاتحادية السويسرية للشؤون الاقتصادية على تصديرها.