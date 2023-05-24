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رويترز: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

10:15 م الأربعاء 24 مايو 2023
رويترز: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس

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وكالات

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس؛ سيعلن رسمياً دخوله السباق الرئاسي اليوم.

وأوضحت المصادر، أن ديسانتيس؛ سيعلن ذلك خلال لقائه الافتراضي مع مالك "تويتر" إيلون ماسك.

بدوره، أعلن إيلون ماسك؛ الثلاثاء، أنه يجب انتظار "إعلان مهم" يوم الأربعاء.

ويشير المراقبون إلى أن ديسانتيس؛ من المتوقع أن يكون المنافس الرئيس لدونالد ترامب؛ للفوز بحق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري.. وأعلن 8 جمهوريين نيّتهم خوض السباق الرئاسي.

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