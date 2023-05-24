البيت الأبيض: توقف إطلاق النار في السودان رغم أنباء وقوع اشتباكات

وكالات

أفاد نبأ عاجل بتصريحات البيت الأبيض حول وقف إطلاق النار في السودان، والذي عبر عنه قائلا إنه: "صامد إلى حد كبير".

وأضاف البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في السودان مؤشر جيد رغم الأنباء عن وقوع اشتباكات.

وثمنت القوات المسلحة السودانية، جهود المواطنين والشباب في السودان الذين يشكلون لجان للمقاومة للتصدي لـ مليشيات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها على فيسبوك: "شابات وشباب بلادنا من لجان المقاومة بجميع أنحاء البلاد، تثمن قواتكم المسلحة دوركم الرائد في توجيه طاقاتكم بمد يد العون وذلك بالمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للمحتاجين في ظل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا الصابر.

ودعا الجيش السوداني عبر بيانه المواطنين إلى الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة السودانية بمختلف أنحاء العاصمة والولايات.

وأضاف أنه لا يجب تفويت الفرصة على أعداء شعبنا وبلادنا من مليشيا البغي والتمرد الذين ينشرون الفوضى والدمار الممنهج بمقدرات هذه الأمة، وتفاديا لسوء الظن المفضي إلى الوقيعة بين جيش البلاد وأبناء وبنات شعبنا من لجان المقاومة الشرفاء بالعاصمة والولايات.