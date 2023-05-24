التلفزيون الرسمي: سلطان عمان يزور إيران يوم الأحد

وكالات

قال التلفزيون الرسمي العماني يوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيزور إيران يوم الأحد لمدة يومين.

تأتي الزيارة بعد زيارة السلطان هيثم لمصر الأحد الماضي والتي ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أنه بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران في العقود القليلة الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

وأعلنت السعودية، حليفة مصر، وإيران في شهر مارس، استئناف العلاقات الدبلوماسية، في اتفاق توسطت فيه الصين بعد سنوات من العداء. وشكر البلدان سلطنة عمان على استضافة محادثات سابقة بينهما.

كما تتوسط عمان بين السعودية وحركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وفي أبريل نيسان، أجرى مبعوثون عمانيون وسعوديون محادثات سلام مع مسؤولين حوثيين في صنعاء باليمن حيث تسعى الرياض إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب اليمنية المستمرة منذ فترة طويلة.

وتحاول عُمان التي لها حدود مشتركة مع اليمن، منذ سنوات رأب صدع الخلافات بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وعلى نطاق أوسع بين إيران والسعودية والولايات المتحدة.