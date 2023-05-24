رئيس مجموعة فاجنر ينتقد نتائج أهداف حرب بوتين في أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

وجه يفجيني بريجوجين، مؤسس مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر"، انتقادا لاذعا لنتائج أهداف الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، الأمر الذي يلقي الضوء على الغضب القومي المتنامي بالبلاد من الغزو الروسي المتعثر المستمر منذ 15 شهرا.

وأشاد بريجوجين، بأداء الجيش الأوكراني وانتقد أهداف "القضاء على النازية ونزع السلاح" التي استخدمها بوتين وكبار مسؤولي الكرملين كمبرر للحرب.

وأكد مجددا خصومته مع مسؤولي الدفاع البارزين في روسيا، واتهمهم بترك البلاد بلا حماية في أعقاب توغل مهاجمين من أوكرانيا إلى الداخل الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بريجوجين قوله في مقابلة استمرت أكثر من ساعة، ونشرت على قناته على تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء: "القضاء على النازية، الذي نتحدث عنه، منح أوكرانيا الشرعية، وجعلها دولة معروفة في كل أنحاء العالم".

وتابع: "كيف قمنا بنزع سلاحها؟ في الواقع قمنا بتسليحها. أصبحت الآن تمتلك أحد أقوى الجيوش".

وساعد بريجوجين، الذي أعلنت قواته أنها استولت على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا مطلع الأسبوع بعد أشهر من القتال العنيف، في تحقيق مصالح الكرملين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

وقد أصبح مؤخرا كثير الانتقاد لأداء الجيش الروسي مع استعداد أوكرانيا لشن هجوم مضاد يستهدف طرد قوات موسكو من شرق وجنوب البلاد.

وقال بريجوجين: "إلى حد ما، نحن لا نقوم بأي شئ بطريقة صحيحة"، مشيرا إلى سلسلة من النكسات الروسية منذ فشل الجيش في السيطرة على كييف في بداية الغزو الذي انطلق يوم 24 فبراير 2022 . وقال إنه في حين أن الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين كان يمكن أن يعدم 200 شخص بسبب الأداء العسكري، "لم نتوصل إلى نتائج حتى الآن".