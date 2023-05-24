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BBC

القضاء اللبناني يمنع حاكم مصرف لبنان من السفر بعد استجوابه

06:32 م الأربعاء 24 مايو 2023
القضاء اللبناني يمنع حاكم مصرف لبنان من السفر بعد استجوابه

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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وكالات

قرّر القضاء اللبناني بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لـ"وكالة فرانس برس"، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وقال المسؤول، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".

مضيفاً أنه "أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي".

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القضاء اللبناني منع رياض سلامة من السفر حاكم مصرف لبنان شارة حمراء من الانتربول

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