المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من مليون نازح في السودان منذ بدء الأزمة
جنيف - أ ش أ
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من مليون شخص أصبحوا الآن من النازحين داخليا حديثا في السودان، وذلك منذ اندلاع الأزمة في 15 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 319 ألف شخص إضافي فروا إلى البلدان المجاورة.
وأوضحت المنظمة - فى بيان بجنيف، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات تتبع النزوح - أنه تم تسجيل غالبية حالات النزوح الداخلي في ولايات "غرب دارفور، والنيل الأبيض، ونهر النيل، والولاية الشمالية"، منوهة بأن مصر استقبلت منذ ذلك الحين أكثر من 132 ألف وافد، تليها تشاد 80 ألفا، وجنوب السودان 69 ألفا.
وأضافت المنظمة "ومع دخول القتال شهره الثاني، فإن احتياجات المحاصرين في النزاع تتزايد بشكل متزايد في الوقت الذي يستمر تراجع الوصول إلى السلع الأساسية".
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