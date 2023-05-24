أعنف إعصار منذ 20 عاما.. قلق في غوام الأمريكية

(وكالات)

يقترب إعصار عنيف من جزيرة غوام في المحيط الهادئ مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وضرب إعصار ماوار بالفعل اليابسة في أجزاء من أراضي الولايات المتحدة وأدى إلى انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه عن بعض الأماكن.

واتخذت الاحتياطات اللازمة تخوفا من الأسوأ وأجلي سكان المناطق المنخفضة. وقال حاكم غوام إن حجم إعصار ماوار والعواصف التي صاحبته هو الأعنف منذ عشرين عاما.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الجزيرة بشكل مباشر. واتخذت إجراءات عاجلة إذ يوجد في المنطقة قاعدة عسكرية أمريكية مهمة، وتقول البحرية إن جميع السفن قد نقلت على وجه السرعة من وجه الإعصار.