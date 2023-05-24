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BBC

أعنف إعصار منذ 20 عاما.. قلق في غوام الأمريكية

01:28 م الأربعاء 24 مايو 2023
أعنف إعصار منذ 20 عاما.. قلق في غوام الأمريكية

إعصار

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(وكالات)

يقترب إعصار عنيف من جزيرة غوام في المحيط الهادئ مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

وضرب إعصار ماوار بالفعل اليابسة في أجزاء من أراضي الولايات المتحدة وأدى إلى انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه عن بعض الأماكن.

واتخذت الاحتياطات اللازمة تخوفا من الأسوأ وأجلي سكان المناطق المنخفضة. وقال حاكم غوام إن حجم إعصار ماوار والعواصف التي صاحبته هو الأعنف منذ عشرين عاما.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الجزيرة بشكل مباشر. واتخذت إجراءات عاجلة إذ يوجد في المنطقة قاعدة عسكرية أمريكية مهمة، وتقول البحرية إن جميع السفن قد نقلت على وجه السرعة من وجه الإعصار.

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