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BBC

منافس أردوغان في الانتخابات يصفه بـ"الاحتيال" ويقدم شكوى ضده

08:35 م الثلاثاء 23 مايو 2023
منافس أردوغان في الانتخابات يصفه بـ"الاحتيال" ويقدم شكوى ضده

المعارض التركي كمال كليتشدار أوغلو

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إسطنبول- (د ب أ)

قدم مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، شكاوى لدى ممثلي الادعاء بسبب مقطع فيديو دعائي يشير إلى علاقات له مع حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وقال جلال تشيليك محامي كليتشدار أوغلو عبر الهاتف: "قدمنا مئات الشكاوى لدى مكتب المدعى العام في أنقرة على خلفية تشويه السمعة والإساءة والمعلومات المضللة".

وأضاف تشيليك أن المعارضة ترغب في محاسبة الأشخاص الذين اختلقوا "هذه الأكاذيب" ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه وراء هذا المحتوى.

ويواجه أردوغان وكليتشدار أوغلو جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يوم الأحد المقبل.

وعرض أردوغان خلال تجمعات الدعاية الانتخابية مقطع فيديو لكليتشدار أوغلو ظهر فيه عضو بحزب العمال الكردستاني وهو يغني أغنية حملة حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه المقاطع.

وقال أردوغان، في مقابلة متلفزة في ساعة متأخرة من أمس الاثنين "سواء كان تنسيقا للمادة المصورة أو غير ذلك" تثبت مقاطع مصورة مشابهة أن حزب العمال الكردستاني يدعم منافسه، دون أن يوضح.

وقال كليتشدار أوغلو اليوم الثلاثاء، في محافظة هاطاي جنوبي البلاد إن أردوغان "اعترف بافتراءاته"، مشيرا إلى الرئيس الحالي باعتباره "محتالا".

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كمال كليتشدار أوغلو مرشح الرئاسة التركي حزب العمال الكردستاني أردوغان أنقرة

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