رسالة تهديد.. طائرة إسرائيلية تلقي منشورات جنوب لبنان
بيروت- ( د ب أ)
ألقت طائرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، منشورات جنوب لبنان حذّرت فيها رعاة الماشية وسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا من اختراق الحدود ما يعرض الوضع للخطر.
وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن طائرة معادية "قامت بإلقاء منشورات تحذيرية تهديدية لرعاة الماشية و لسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا".
وكتب على المنشورات "فكر قبل أن تعمل اختراقك للحدود ونشاطك يعرض الوضع للخطر وقد يؤدي إلى إصابتك، اتبع القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
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