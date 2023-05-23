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BBC

الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية محتملة على الحدود مع تشاد

06:14 م الثلاثاء 23 مايو 2023
الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية محتملة على الحدود مع تشاد

الصليب الأحمر

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بي بي سي

حذر مسؤول في منظمة الصليب الأحمر من أن تدفق اللاجئين السودانيين إلى تشاد يتم بوتيرة سريعة للغاية يستحيل معها نقلهم جميعا إلى أماكن أكثر أمانا قبل بدء موسم الأمطار في أواخر يونيو حزيران، مشيرا إلى خطر وقوع كارثة.

وقال بيير كريمر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر "الأمر يشبه السباق الآن لنقل أكبر عدد ممكن... نحن معرضون لخطر حدوث كارثة إنسانية كبيرة في هذه المنطقة".

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت إن ما بين 60 إلى 90 ألفا فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع الصراع في السودان الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الوصول إلى المنطقة صعبا بعد بدء موسم الأمطار لأن الجداول الكبيرة، المعروفة باسم الوديان، ستحول دون وصول الإمدادات.

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