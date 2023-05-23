مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة بوسط أفغانستان
إسلام أباد- (د ب أ)
قال مسؤول محلي أفغانى اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة في وسط أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غور الأفغانية "عبد الواحد هماس" إن الفيضانات وقعت في ضاحيتين بولاية غور.
وأضاف أن امرأة أصبحت في عداد المفقودين وتضرر العديد من المساكن والمتاجر المحلية.
تعتبر الفيضانات الموسمية حدثا يقع سنويا في أفغانستان، ولكن عقودا من الصراع بالإضافة إلى التدهور البيئي والاستثمارات غير الكافية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ساهمت في زيادة تعرض المواطنين الأفغان للمخاطر ، حسبما تقول الأمم المتحدة.
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