اشتية ينتقد غياب دور أمريكي فاعل في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، غياب دور أمريكي فاعل في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال اشتية، خلال افتتاح المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 2023 في مدينة رام الله وبتقنية الفيديو في غزة، إن "هناك غيابا لدور أمريكي فاعل، فلم تقدم الولايات المتحدة لا مبادرة سلام ولا مبعوثا للسلام".

كما انتقد غياب اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) مظلة الحل للصراع العربي الإسرائيلي.

ووصف اشتية إسرائيل بأنها دولة "إجرام وأبارتايد... في إسرائيل هناك إجرام ممنهج يرتكب بحق أرضنا وشعبنا وشجرنا ومياهنا وحجرنا، وإسرائيل اليوم تعيد احتلال الضفة الغربية مربعا مربعا".

وأشار إلى احتجاز السلطات الإسرائيلية جثامين 162 فلسطينيا في ثلاجات السجون، فيما 431 فلسطينيا محتجزة جثامينهم في مقابر قبورها بلا أسماء فقط أرقام.

وقال متسائلا: "هل تصدقون أنه مسموح للفلسطيني استهلاك 72 لترا من المياه، بينما يستهلك الإسرائيلي 420 لترا يوميا، وهل تصدقون أن هناك باصات لا يسمح للفلسطيني بركوبها، وأن هناك عمارات يمنع الفلسطيني سكنها، كل هذا في إسرائيل دولة الأبارتهايد".

واعتبر اشتية أن "المنطقة في حالة تحول كبير، علاقات سعودية إيرانية مهمة بالنسبة لفلسطين، لأن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أراد حرف البوصلة عن مركزية الصراع في المنطقة وهي قضية فلسطين".

كما أكد أن عودة سوريا إلى "حضن العرب مهمة بالنسبة لنا، وهناك 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، بعضهم شُرد للمرة الثانية مثل السوريين".

وأضاف أن "الهدوء في اليمن مهم لنا واستعادة العراق عافيته، كلما كان العرب بخير ففلسطين بخير. نعمل لاستعادة مبادرة السلام العربية".