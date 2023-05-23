العراق : الإعدام لقيادي في عصابات داعش الإرهابية
بغداد - (د ب أ):
أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم بالإعدام بحق قيادي في "عصابات داعش الإرهابية".
وقال القضاء، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت لإرهابي في عصابات داعش شغل منصب عسكري عام في ما يسمى بولاية الجزيرة في الأنبار".
وأضاف أن "الحكم جاء استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، ما أدى لاستشهاد أربعة منتسبين في الجيش العراقي وإصابة 22 آخرين".
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