أوكرانيا: انحسار القتال داخل باخموت وحولها
كييف - (د ب ا):
أفادت مصادر أوكرانية بانحسار القتال داخل مدينة باخموت، شرقي البلاد، وحولها.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانيا هانا ماليار عبر تطبيق تيلجرام، اليوم الثلاثاء: " سيطرت قواتنا على الضواحي الجنوبية-الغربية للمدينة".
وأضافت ماليار أن الوحدات الروسية تواصل تمشيط المناطق التي تسيطر عليها بحثا عن جنود أوكرانيين، وأوضحت أن القتال لا يزال مستمرا في ضواحي المدينة. وأشارت إلى أن القوات الروسية تلجأ إلى الدفاع، جزئيا.
وقالت ماليار إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب" صغيرة" شمال وجنوب باخموت.
وكانت روسيا أعلنت يوم السبت الماضي السيطرة بشكل كامل على مدينة باخموت.
وكان عدد سكان المدينة، التي دمرت بصورة كبيرة، في منطقة دونيتسك، أكثر من 70 ألف شخص قبل الحرب.
ويتعذر التحقق من المعلومات الواردة من منطقة الحرب من مصدر مستقل.
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